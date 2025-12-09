１２月９日午前、札幌市西区の住宅で火事がありました。住人とみられる高齢の男性が病院に搬送されましたが、その後死亡しました。火事があったのは、札幌市西区西野１条９丁目の木造２階建ての住宅です。午前１１時半すぎ、近所の住民から「近くの家の１階から、煙か水蒸気のようなものが見える」と消防に通報がありました。火はおよそ２時間後に消し止められましたが、住人とみられる高齢の男性が意識不明の状態で病院に搬送され