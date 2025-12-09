今年4月、五島市で発生した山火事を巡り、廃棄物の木の枝を燃やし、森林に飛び火させたとして、警察は9日、五島市の会社員の男性(67)を廃棄物処理法と森林法違反の疑いで長崎地検五島支部に書類送検しました。 警察によりますと、男性は4月7日、五島市松山町で廃棄物の木の枝約480キロを燃やした際、付近の森林に飛び火させ、約4万4000平方メートルを焼損させた疑いが持たれています。 この山火事によるケガ人や住宅などの