2026年6月に任期満了を迎える石川県珠洲市の市長選挙で、現職の泉谷満寿裕市長が9日、6期目への出馬を表明しました。珠洲市・泉谷満寿裕市長「珠洲市の復旧・復興に向けて、また珠洲市の未来に向けて、ここからの4、5年間が極めて重要であります。復旧・復興を成し遂げることは、私の使命であり、責務であると考えております」泉谷市長は9日開かれた珠洲市議会12月定例会の一般質問で、次の市長選挙に出馬する意思を明らかにしまし