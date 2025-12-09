北海道の自転車ロードレース「ツール・ド・北海道」に出場した男子大学生が亡くなった事故で、道警が、主催団体の理事長ら3人を業務上過失致死の疑いで近く書類送検する方針を固めたことが9日、捜査関係者への取材で分かった。