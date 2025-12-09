【オーランド（米フロリダ州）＝平沢祐】米大リーグ・ドジャースのロバーツ監督は８日、来年３月に開幕する野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」出場を表明している大谷が投打の二刀流で臨む可能性について、「投げないことを願っているが、わからない」と語り、打者に専念することを希望した。フロリダ州オーランドで始まったウィンターミーティングでの記者会見で質問に答えた。ロバーツ