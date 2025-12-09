8日夜、青森県で震度6強を観測する地震が発生し、この地震により、青森県、北海道、岩手県で少なくとも38人がけがをしました。物流にも影響がでています。地震の影響で、フェリーや鉄道に遅れが生じたことから、配送にも遅れが出ています。日本郵便によりますと、北海道全域と東北地方の太平洋沿岸地域で郵便物や荷物の一部について、受け取りと発送、どちらにも遅れが発生するということです。遅延は、1日程度を見込んでいます。