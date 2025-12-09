青森・八戸市で最大震度6強を観測した地震では、これまでに35人がけがをするなど各地で被害が広がっています。むつ市にある商業施設の前から、FNN取材団・藤野宏樹記者が中継でお伝えします。こちらでは朝から断続的に雪が降り続いていて、手がかじかむほどの寒さとなっています。むつ市は8日夜、震度5強の揺れに襲われ、市内の3300世帯余りに避難指示が出されていましたが、午前7時過ぎに解除されています。さらに8日夜の揺れで、