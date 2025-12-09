8日夜、青森県で震度6強を観測する地震が発生し、この地震により、青森県、北海道、岩手県で少なくとも38人がけがをしました。8日午後11時15分ごろ、青森県東方沖を震源とするマグニチュード7.5、最大震度6強の地震がありました。青森県では最大10市町村に一時、避難指示が出されました。八戸港などで40センチの津波が観測されています。消防によりますと、青森県内では地震により、25人がけがをしました。いずれも命に別条はあり