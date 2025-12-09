川崎市役所（資料写真）２６年ぶりにボーナスの平均支給額が１００万円を突破した。川崎市は１０日、市職員の冬の期末・勤勉手当（ボーナス）を支給する。平均支給額は１０１万２１７２円（前年同期比３万３２円増）。平均支給額が１００万円を超えたのは、１９９９年以来となった。対象者は１万９３７６人（平均年齢４２・１歳）で、支給総額は約１９６億１千万円（同７億１千万円増）。市人事委員会勧告に基づく市職員の給与