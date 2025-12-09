9日放送のカンテレ発フジ系「旬感LIVEとれたてっ！」で、家じまい問題が取り上げられた。番組では、全国の空き家総数が約900万戸にのぼり、全体の13・8％を占めることを紹介。親が亡くなるなどで「その家にそのまま住んだり、または売却した場合、どんな問題があるか」について、ファイナンシャルプランナーで宅地建物取引士の資格を持つ平井寛氏が解説した。基本は＜1＞そのまま住む＜2＞建て替える＜3＞家ごと売る＜4＞更地に