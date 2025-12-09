後悔のない老後を過ごすにはなにが大切か。医師の和田秀樹さんは「いま我慢すれば将来報われる、と考えてはいけない。やりたいことができる時間は限られている。私も体調不良で死を意識したときは、いま楽しめることをやりきろうと決意した」という――。（第1回）※本稿は、和田秀樹『医師しか知らない死の直前の後悔』（小学館新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Yaraslau Saulevich※写真はイメージです -