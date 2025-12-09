イギリスが移民政策の見直しを迫られている。一体なぜなのか。イギリス在住で著述家の谷本真由美さんは「EU離脱をきっかけにEUからの移民が減り、人手不足に対応するために非EU国から低技能移民を受け入れた。その結果、さまざまな面で問題が出てきている」という――。※本稿は、谷本真由美『世界のニュースを日本人は何も知らない7』（ワニブックス【PLUS】新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／wcjohnston※写