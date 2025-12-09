日本企業の特徴とはどのようなものか。東京大学大学院の出口剛司教授は「職務内容より会社のメンバー（社員）になることを重視する『メンバーシップ型』の雇用システムが、かつては高い生産性を生み出していた。ここから逆に、現在の日本社会が抱える問題が見えてくる」という――。※本稿は、出口剛司『大学4年間の社会学が10時間でざっと学べる』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメー