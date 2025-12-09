12月9日に最終回を迎えるドラマ「じゃあつく」「あんたが」こと、「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS）。ライターの村瀬まりもさんは「ドラマと『さす九』の関連記事を書いたところ、実際に『さす九』を経験した女性たちから多くのコメントが寄せられた」という――。写真＝AFP／時事通信フォト2024年7月27日、カリフォルニア州サンディエゴで。Amazon Prime Videoの「龍が如く」のインタビューに答える俳優の竹内涼真氏。「じ