【「SILENT HILL f」アップデート】 12月9日 実施 コナミデジタルエンタテインメント（KONAMI）は、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用サイコロジカルホラー「SILENT HILL f（サイレントヒル f）」のアップデート（パッチ1.11）を12月9日に実施した。 本アップデートでは、新しいアクション難易度や周回をサポートする仕様の調整、および不