【モデルプレス＝2025/12/09】元お笑いコンビ・ブリリアンで、アメリカンフットボール選手として活動していたコージが、12月9日までに自身のInstagramを更新。現在と過去の宣材写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】元“with B”イケメン「若返ってる」衝撃の新宣材写真◆コージ「これ誰？」9年前の宣材写真披露コージは「5年ぶりに宣材写真を変えてみようかなと」と記し、現在と過去の宣材写真3枚を投稿。1枚目はモスグリーン