女性ランナーへの過度な身体接触で物議を醸したキム・ワンギ監督が、スポーツ公正委員会に付託された。【画像】性加害？女性ランナーへの身体接触の瞬間先立って、11月23日、仁川（インチョン）で開催された「2025仁川国際マラソン」国内女子部で、三陟（サムチョク）市庁陸上チーム所属のイ・スミンが2時間35分41秒という記録で優勝した。当時、フィニッシュラインを通過するイ・スミンに対し、キム・ワンギ監督は不必要な身体接