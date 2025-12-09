あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「まつげパーマ」の略語は？「まつげパーマ」の略語はなんでしょうか？ヒントは、3文字ですよ。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「まつパ」でした！まつパとは、サロンなどでまつげにパーマをかけてカールさせることです。一定の期間カール状態が持