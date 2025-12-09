谷口菜津子氏作の同名漫画が原作のドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系、火曜よる10時〜）の人気がすごい。無料配信動画サービス・TVerとTBS FREEでの初回総再生回数がTBS火曜ドラマの歴代1位を記録するなど、秋ドラマ屈指の話題作と言っていい。手間のかかる料理こそ美徳だと考える、そんな昔気質の海老原勝男（竹内涼真）と、人の目を気にしがちな山岸鮎美（夏帆）が主人公。2人は大学時代から付き合い続けていた