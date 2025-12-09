【クイーン・エメラルダス号 ダイキャストギミックモデルをつくる】 2026年1月28日発売 第126号よりスタート 価格：各号2,199円 アシェット・コレクションズ・ジャパンは、全125号で完結予定の週刊「アルカディア号 ダイキャストギミックモデルをつくる」（2023年8月創刊）を延長し、「クイーン・エメラルダス号 ダイキャストギミックモデルをつくる」として2026年