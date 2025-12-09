〈発信は、光。〉〈暗闇から発せられている光は、それぞれの切実さを帯びて繊細に瞬いているはずなのに、いつしか暴力的なストロボに変わる〉──。その印象的な書き出しを閃いた瞬間、安壇美緒氏は以前からずっと着想だけがあった本作『イオラと地上に散らばる光』の誕生を、ようやく確信できたという。冒頭でまず示されるのは、新宿歌舞伎町の貴金属店で起きた現在進行形の立てこもり事件と、それによって〈過去の話題〉へと追