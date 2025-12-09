女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2023年12月17日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝いくら大好きな相手でも、ふとした瞬間に急に冷めてしまう場合もありますよね。本記事では、ある理由で自分に夢中だった彼に嫌われてしまった女性のエピソードをご紹介しましょう。◆「結婚なんて考えていないけど？」彼氏が放った衝撃の一