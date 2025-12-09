相手チームの本拠地で試合に挑むときに、普通とは著しく異なる厳しい環境におかれる「アウェーの洗礼」。サッカーなどの中継で多くの人が知るところだろうが、今回、卓球の国別対抗戦で日本選手たちが中国で浴びたアウェーの洗礼は、テレビ中継の画面からも異様さが際立っていた。そのなかで1ゲーム先取した張本智和選手は、いったいどのように自分の心をコントロールしたのか、臨床心理士の岡村美奈さんが分析する。【写真】ブ