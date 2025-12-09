阪神の茨木秀俊投手（２１）が８日、兵庫県西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、５０万増の５５０万円でサインした。（金額は推定）３年目の今季はケガで出遅れたが、９月２１日のヤクルト戦（神宮）で中継ぎとして念願のプロ初登板。１軍では２試合に登板し、２回２／３を無失点だった。「いい経験ができたので、その経験を無駄にしないように来年につなげたい」と振り返った。１１月から１２月にかけては台湾ウィン