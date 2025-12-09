タレントのユージが８日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で、一度ゴゴスマメンバーで食事をしたときの橋下徹氏の意外な一面を明かした。この日は高市早苗総理が就任後初めて、自民党の麻生太郎氏らと西洋料理を会食したというニュースを紹介した。弁護士の橋下徹氏は、永田町のルールなき飲み食い政治を猛批判していることから、極力、会食に行かない高市総理の態度を評価。すると石井亮次アナは「ぼくらみ