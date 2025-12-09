タレントの山口もえ（48）が9日、都内で行われた「Uberと楽天戦略的パートナーシップの推進についての発表会」にスペシャルゲストとして出席した。山口は冒頭で「ポイ活大好き、山口もえです」と笑顔であいさつ。この日も楽天ポイントをチェックしたといい「見たら1234。凄くないですか？奇麗に並んでてニヤニヤしちゃいました」とうれしそうに話した。プライベートでは18歳長女、14歳長男、8歳次女を育てる3児の母。「子