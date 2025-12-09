富山市内を走る市内電車の、南富山駅付近の線路で異常が見つかったとして、富山地方鉄道は一時、本数を大幅に減らして運行しました。午後1時40分ごろに平常通りの運行に復旧したということです。富山地方鉄道によりますと、きょう午前10時45分ごろ、県道43号・通称市電通りから南富山駅にかけて複線で大きくカーブしている内側の線路に、亀裂のようなものが入っているのを富山駅方向へ向かっていた電車の運転士が見つけまし