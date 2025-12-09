広島からドラフト３位で指名された勝田成内野手（２２）が９日、近畿大学の広島キャンパスで開催された「プレファンミーティング」に参加。集まった大学生や職員を前に軽快なトークを披露した。方言や地名の読み問題が並んだ「広島クイズ」のコーナーでは６問全問正解。「直感がさえていた」と笑みを浮かべ、「この勢いのまま、シーズンを迎えたいなと思います」と力を込めた。最後は参加した学生らと笑顔で集合写真を撮影し