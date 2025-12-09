広瀬すず（27）、伊藤沙莉（31）、オダギリジョー（49）が出演する、サントリー「ザ・プレミアム・モルツ」の新テレビCM「プレモル子ちゃん・来年の抱負」編が、15日から順次、全国で放送される。アニメ「ちびまる子ちゃん」の20年後の世界を実写で描いた「プレモル子ちゃん」シリーズ第6弾。ニューヨークに住むプレミアムなたまちゃん宅での忘年会で、来年の抱負を発表し合う様子が描かれている。