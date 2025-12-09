2025Ç¯12·î9ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥×¥é¥Á¥Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ï¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼»âÆ¸¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼£Ó£Ð¡£Éã¡¦»âÆ¸¤Ê¤·¤Ç¤Î»Ò¶¡2¿Í¤Î½éÉñÂæ¤ËÌ©Ãå¡ªÉã¡¢¤½¤·¤Æ»Õ¾¢¤È¤·¤Æ¤Î»âÆ¸¤Î´é¤ä²ÈÂ²¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤âÌ©Ãå¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢»âÆ¸¤µ¤ó¤¬¿ÍÀ¸¤Î»°¤Ä¤ÎÅ¾µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù2025Ç¯5·î¹æ¤Îµ­»ö¤òºÆÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£*****±é·à¤ÎÀ¤³¦¤Ç»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤­¡¢Âè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤ëÌ¾Í¥¤¿¤Á¡£¤½¤Î¿ÍÀ¸¤ËË¬¤ì¤¿¡Ö3¤Ä¤ÎÅ¾µ¡¡×¤È¤Ï¡½¡½¡£È¾À¤µª