新型NSX!?イタリアのエンジニアリング会社「JASモータースポーツ」は2025年12月2日、ホンダの初代「NSX」をベースに、フェラーリなど数多くの名車を手がけてきた名門カロッツェリア「ピニンファリーナ」と共同開発した高性能ロードカー「Tensei（テンセイ）」を初公開しました。これは、ホンダの象徴的なスーパースポーツを現代の技術で蘇らせるレストモッド（旧車を現代風にアップデートしたカスタム）プロジェクトで、初代NS