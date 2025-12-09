来年の干支「午（うま）」に合わせて、香川県琴平町の金刀比羅宮は全国の神社と連携して新たな取り組みを始めると発表しました 【写真を見る】金刀比羅宮などが「神馬訪い巡り」を元旦に開始「神馬」に会い特別な御朱印氏とお守りを【香川】 金刀比羅宮をはじめ全国の7つの神社が来年の元日に始めるのは「丙午歳（ひのえうまどし）神馬訪い巡り（しんめおとないめぐり）」という取り組みです。参加している神社では、神に仕え