サッカーJ1ファジアーノ岡山の木山隆之監督が、来シーズンもチームの指揮をとることが決まりました。 ファジアーノ岡山が発表したもので、木山隆之監督と契約を更新することで合意したということです。これにより木山監督は、5季目のシーズンもトップチームの指揮をとることが決定。歴代監督で最長タイとなります。今シーズンからJ1に参入したファジアーノは、勝ち点45の1