Î®¤·ÌÜ¥·¥ç¥Ã¥ÈÉã¤¬¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢23ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¸ø³«¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖGQ MEN OF THE YEAR 2025¤¿¤Î¤·¤«¤Ã¤¿¤¡¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤Î¤ÏTHE YELLOW MONKEY¡¦µÈ°æÏÂºÈ(59)¤ÎÂ©»Ò¡¢µÈ°æÅº¡£¥á¥ó¥º¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¡ÖGQ JAPAN¡×(¥³¥ó¥Ç¥Ê¥¹¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó)¤Ë¤è¤ë¡ÖGQ MEN OF THE YEAR 2025¡×¼ø¾Þ¼°¤È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡¢¥°¥é¥¹¤òÊÒ¼ê¤Ë¥«¥á¥é¤ØÎ®¤·ÌÜ