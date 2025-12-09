ピンゴルフジャパン株式会社は9日、都内の日本橋三井ホールでイベント「CLUB PING ファン感謝DAY2025」を開催し、ピン契約プロ19人が参加した。【写真】鈴木愛の“最後の切り札”構えた顔はこんな感じ国内女子ツアー最終戦「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」で岩井千怜とのプレーオフを制した鈴木愛も、ようやく迎えたオフにリラックスした表情を見せ、ファンとの交流を楽しみながらシーズンを振り返った。「ここ数