タレントの辻希美が8日に自身のアメブロを更新。三男・幸空（こあ）くんが7歳の誕生日を迎えたことを報告した。【映像】辻希美の長女・希空、18歳の誕生日にドレス姿披露この日、辻は「日付変わって今日12月8日でこあが7歳になりました」と報告し、眠っている幸空くんの写真を公開。「寝ちゃってますがおめでとう」と祝福の言葉を送った。続けて「素敵なお誕生日にしようね」と愛情たっぷりに述べ「happy birthday koa」とつ