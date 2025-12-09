ヤンキースのスター選手で?悪童?ジャズ・チザム・ジュニア内野手（２７）が?アーナ・マック?の芸名で知られる歌手のアナリス・サンティアゴ（２５）との婚約を発表した。テレビ番組のパーソナリティーも務め、インスタグラムは１５０万人のフォロワーを誇る。秘密裏に交際を続け、８日（日本時間９日）に２人のＳＮＳで公表された。米メディア「ピンストライプネーション」は「ジャズがオフシーズンに最大の契約を締結した。し