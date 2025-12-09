ドル円一時１５６．１３レベル、小幅に高値を更新＝ロンドン為替 ロンドン朝方、円安の動きが広がっている。ドル円は高値を155.13レベル、ユーロ円は181.79レベル、ポンド円は208.10レベルなどに伸ばしている。ただ、値幅は比較的小さい。 USD/JPY156.04EUR/JPY181.71GBP/JPY208.01