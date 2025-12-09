午後に入ってやや円安＝東京為替概況 9日のドル円は156円ちょうどを挟んでの推移。海外市場の高値が155.99と156円トライにやや慎重。東京午前に156円台を付けたがいったん調整売りが入り、155円74銭と今日これまでの安値を付けた。 午後に156円13銭と今日の高値を更新も、その後155円80銭台を付けて、156円10銭前後まで上昇など、上下に不安定な動きを見せている。 ユーロドルは1.1650からの買い