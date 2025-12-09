阪神・佐野大陽内野手が９日、兵庫・西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸７００万円から３０万増の７３０万円でサインした。（金額は推定）日本海リーグ・富山から２０２４年ドラフト５位で入団。６月２０日に１軍初昇格したが、出場機会がないまま同３０日に登録抹消。その後はファーム暮らしが続き、２軍９１試合の出場で打率２割６分６厘、０本塁打、２３打点だった。台湾ウィンター・リーグにも参戦し、実