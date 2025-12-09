大阪・キタの複合商業施設「グランフロント大阪」と「グラングリーン大阪」は９日、、パレード形式のクリスマスイベント「ＧｒａｎｄＳａｎｔａＰａｒａｄｅ（グランサンタパレード）ｉｎＵＭＥＫＩＴＡ」を２３日に共同開催すると発表した。一般公募の来場者や２施設の就業者約５００人がサンタクロースに扮（ふん）し、クリスマスプレゼントの配布やゴミ拾いを行いながら「うめきたエリア（大阪駅北地区）」を練り