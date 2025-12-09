女優の林芽亜里が９日、東京・新宿区の「東京四谷総鎮守須賀神社」で「サンミュージック成人祈願＆晴れ着撮影会」に出席した。１１月５日に２０歳を迎えた。神社で祈願を終え「より自分が２０歳を迎えたんだなと実感して、いい意味で緊張感があった」。今後に向けては「何をすると決めず、色々なことにチャレンジしていきたい。新たな自分を見つけたいし、新たな世界を見てみたい」と夢を膨らませた。お酒デビューは、誕生