４日、三沙鎮から望む海上の日の出。（霞浦＝新華社記者／魏培全）【新華社寧徳12月9日】中国福建省寧徳市霞浦県の三沙鎮は近年、自然環境と歴史・文化を生かして観光と民宿、写真撮影を組みあわせた産業モデルの発展を追求してきた。質の高い宿泊施設や写真撮影、海辺の景観、地元料理などを農村開発と結び付け、地域振興に向けて独自の道を切り開いている。３日、三沙鎮の臨海観光道路。（ドローンから、霞浦＝新華社記者／魏