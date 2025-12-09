阪神・茨木秀俊投手が９日、兵庫・西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸５００万円から５０万増の５５０万円でサインした。（金額は推定）高卒３年目の今季は９月２１日・ヤクルト戦（神宮）でプロ初登板。中継ぎで２イニングを無安打無失点で仕事を果たすと、２７日・中日戦（甲子園）でも２／３回を無失点で切り抜けた。台湾ウィンター・リーグにも参戦していた右腕。「（先発）ローテーションに入りたいで