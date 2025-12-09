経済アナリストの森永康平氏（40）が9日、コメンテーターを務めるニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」（月〜木曜前8・00）に出演。高市政権の経済対策についてコメントした。「高騰する物価、高市政権に今求められるものとは」というテーマについて話をする中、物価高騰について意見を求められた森永氏は「別に物価が上がること自体は、上がりすぎるのは困りますけども、昔みたいにデフレになる方がもっとやばいわけで