武雄競輪場のF1「サテライト宮崎・門川・三股カップ」は10日が初日。9日は前検が行われた。競輪祭・女子王座戦でまさかの未勝利に終わった児玉碧衣（30＝福岡）だが、一般戦となれば話は違う。完全Vがノルマといえる。「ここを終わって新車が届く。グランプリに新車で行くかどうか迷っている。いずれにしても、いいイメージでグランプリに向かいたい」気のせいかもしれないが頬が少しこけた感じもする。グランプリに向けて