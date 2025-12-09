JR東日本によりますと、きのう夜（8日）青森県で震度6強を観測した地震の影響で、東北新幹線はきょう（9日）、始発から盛岡駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、設備に異常がないと確認できたため、午後3時41分に全線で運転を再開しました。一部列車に遅れや運休が発生していますが、おおむね平常通りに運行しているということです。