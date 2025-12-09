上方落語協会（大阪市）は9日、入門25年以下の落語家を表彰する第20回繁昌亭大賞（賞金各20万円）に笑福亭鉄瓶さん（47）と桂佐ん吉さん（41）を選んだと発表した。入門15年以下が対象の新人賞（5万円）は笑福亭笑利さん（42）に決まった。大賞の2人同時受賞は初めて。奨励賞は該当者なしだった。鉄瓶さんは2001年に笑福亭鶴瓶さんに入門し、佐ん吉さんも同年、桂吉朝さんに入門した。上方落語の魅力を広めようと、東京など各