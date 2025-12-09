8日、青森県で震度6強を観測した地震の影響で、東北新幹線は盛岡と新青森の間の上下線で運転を見合わせていましたが、JR東日本によりますと9日午後3時41分、運転を再開したということです。地震後の設備点検のため始発から一部区間で運転を見合わせていた東北新幹線は午後3時41分、運転を再開しました。現在、一部の列車に遅れや運休が出ています。