阪神・茨木秀俊投手（21）が9日、西宮市内の球団事務所で行われた契約更改交渉に臨み、50万円アップの550万円でサインした（金額は推定）。「何がなんでもローテーションとって奮起してほしい、といわれました」高卒3年目の今季は9月21日に1軍登録されると、同ヤクルト戦で救援としてプロ初登板し2回を無失点デビュー。同27日の中日戦でも中継ぎで2/3を無失点に抑えた。今オフには台湾で開催されたウインターリーグにも参